- Chernobylite 2: Exclusion Zone sera jouable en FPS ou TPS

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Dedans ou derrière

Après un Kickstarter rempli en 4 jours (vous pouvez encore soutenir le projet ), Chernobylite 2: Exclusion Zone continue son petit bonhomme de chemin et donne régulièrement de ses nouvelles.Il s'agit toujours d'un RPG post-apocalyptique dans lequel vous incarnerez un "Planewalker" qui voyage entre les mondes parallèles à la recherche du matériau énergétique Chernobylite, rare et extrêmement recherché. Le jeu se déroule dans la zone d'exclusion de Tchernobyl où vous croiserez des monstres, des mutants, des humains mutants, et propose une exploration libre, des combats, du crafting mais aussi de la gestion de base.Le studio de développement, The Farm 51, vient d'annoncer que le jeu sera jouable façon FPS ou TPS, au choix. Autrement dit, en vue subjective ou en vue extérieure, de dos.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.