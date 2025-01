PGA Tour 2K25 se dévoile

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le retour du golf

Les amoureux de Golf vont pouvoir rester au chaud durant les longues journées d'hiver, de pluie, de neige, de vent, de manque de thunes pour pratique ce sport ultra-cher, et vont pouvoir surtout s'offrir des parcours mythique sur lesquels ils ne pourront jamais aller en réalité.2K Games vient de dévoiler la première bande-annonce de gameplay pour PGA Tour 2K25.Retrouvez Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, ainsi que Rose Zhang, dans des tournois comme le PGA Championship à Quail Hollow, l'U.S. Open à Oakmont Country Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach ou le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass, pour ne citer qu'eux.Nouvelle mécanique EvoSwing (qui gère le contact, le rythme, la transition et la trajectoire du swing), nouveaux types de coups, nouvelles trajectoires de balle, nouvelles physiques de roulement et améliorations visuelles sont annoncés pour ce nouvel opus.Le jeu sort le 28 février. Si vous précommandez l'édition Deluxe ou Légende, vous aurez un accès anticipé de 7 jours avant la sortie.