Grandma No! : devenez une grand-mère le temps d'un jeu

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mamie, un job compliqué...

Dans Grandma, No!, vous allez incarner une grand-mère dont le gamin part en week-end à la plage et vous demande de garder votre petit-fils.Petit souci, vous débarquez dans une maison pourrie où tout est possiblement mortelle pour votre jeune descendant. Grille-pain qui prend feu, nid de frelons, lavabo qui fuit... sans compter que le môme se promène un peu partout.Vous devrez donc tout faire pour réparer, sécuriser, accomplir les tâches les plus basiques. Seulement voilà, le jeu propose une physique des objets et des corps un peu particulière, ce qui rend tout mouvement compliqué et imprécis...Le jeu sort dans les prochaines semaines sur PC, sur Steam . Il est développé par Wallride et édité par Super Rare Originals.On vous laisse le découvrir en vidéo :