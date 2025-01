- Kingdom Come: Deliverance II dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une année 2025 bien chargée

Kingdom Com Deliverance II sort dans quelques jours. On vous rappelle qu'il est attendu pour le 4 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et vu le nombre de pubs qui sont matraquées sur le net pour le jeu, nul doute que vous êtes déjà au courant.Il s'agit de la suite directe du premier opus. Autrement dit, il débute là où le premier s'est arrêté. Même s'il est tout à fait jouable sans avoir joué à ce premier jeu, ou même sans l'avoir terminé.Deux nouvelles cartes, deux fois plus grandes que le premier volet, permettront de voyager dans la Bohème du XVe siècle et découvrir notamment la République Tchèque, avec le célèbre château de Trosky et la ville minière de Kuttenberg.Une nouvelle vidéo vous dévoile le contenu à venir, post-sortie. Du DLC en veux-tu en voilà, gratuit pour certains, payant pour d'autres.