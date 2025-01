Ninja Five-O annoncé pour le 25 février

Publié le Jeudi 23 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu GBA...

Konami a annoncé la sortie de son jeu Ninja Five-O pour le 25 février prochain. Il est attendu sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il s'agit d'un remake du jeu sorti sur GameBoy Advance en 2003.Vous allez y incarner Joe Osugi, un détective de la ville de Zipangu, qui va s'opposer à une organisation terroriste dont les membres se cachent derrière des masques de créatures mythiques.Dans ses habits de Ninja, Joe va utiliser son épée et ses shurikens pour défaire ses ennemis et les empêcher de braquer des banques ou encore détourner des trains...Cette nouvelle version ajoute un mode contre-la-montre, la possibilité de sauvegarder à n'importe quel endroit du jeu et la possibilité de rembobiner le jeu sur quelques secondes en cas d'échec.