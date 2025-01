Magic: The Gathering: Aetherdrift se dévoile en détails

Publié le Jeudi 23 janvier 2025 à 10:00:00 par Théo Valet

Quand MTG rencontre Death Race

Vitesse : Ce nouveau trait fonctionne avec le mot-clé "Allumez les moteurs !". La vitesse démarre à 1 et augmente de 1 chaque fois qu’un adversaire perd des points de vie, jusqu’à atteindre la vitesse maximale de 4. Une fois ce cap atteint, les cartes dotées de l’effet Vitesse maximale se déclenchent, offrant des avantages significatifs en jeu.

Épuisant : Une capacité activable offrant des bonus puissants en échange d’un coût en mana. Toutefois, son utilisation est limitée à une seule fois par carte, ce qui pousse les joueurs à l’activer au moment stratégique.

Traitement "Première Place" : Un traitement propre à l’extension, avec une bordure dorée magnifique. Le résultat est impressionnant et capture parfaitement l’esprit compétitif du Grand Prix.

Traitement "Invités Spéciaux" : En collaboration avec l’équipe de Secret Lair, ces cartes bénéficient d’illustrations inédites et particulièrement rares.

Traitement "Japan Showcase" : Des illustrations réalisées par des artistes japonais talentueux, offrant des illustrations magnifiques dans des styles uniques.

Traitement sans bordure : Comme toujours, ce traitement sublime les cartes en mettant en valeur les différentes écuries du Grand Prix.

Guidelight Voyagers (Bleu & Blanc)

Speed Demons (Bleu & Noir)

The Endriders (Noir & Rouge)

Goblin Rocketeers (Rouge & Vert)

Alacrian Quickbeasts (Vert & Blanc)

The Champions on Amonkhet (Blanc & Noir)

The Speedbrood (Noir & Vert)

Aether Rangers (Vert & Bleu)

Chordatan Keelhaulers (Bleu & Rouge)

Cloudspire Racing Team (Rouge & Blanc)

Booster de jeu

Booster Collector

2 decks Commander

Bundle

Pack d’Avant-Première

Booster de présentation "Première Place" : Contient 2 cartes Premium "Première Place", dont 1 terrain de base et une carte rare ou mythique Premium.

Bundle "Finish Line" : Inclut 6 boosters de jeu Aetherdrift, 2 boosters Collector, 20 terrains de base (15 Premium traditionnels et 5 Première Place), 3 cartes promo (Piste de course d’Avishkar, Piste de course d’Amonkhet, et Piste de course de Muraganda), 1 booster de présentation "Première Place", 5 autocollants, un dé Spindown géant et une boîte de rangement.

Puissance Éternelle (Blanc, Bleu, Noir) : Focalisé sur les zombies et les interactions de pioche et défausse pour déclencher divers effets.

Énergie Vivante (Vert, Bleu, Rouge) : Centré sur les artefacts et l’accumulation d’énergie.

Ce n’est pas forcément le thème auquel on pense en premier lorsqu’on évoque la prochaine extension de Magic: The Gathering. Et pourtant, cette fois-ci, elle sera axée sur la course. Mais attention, pas n’importe quelle course : on parle de Magic, tout de même.L’histoire nous plonge au cœur du Grand Prix de Ghirapur, une compétition épique se déroulant sur trois plans du Multivers. À la clé : l’Étincelle Éthérique, un artefact d’une importance capitale puisqu’il permet de voyager entre les plans, à la manière des Planeswalkers. Cet artefact unique fonctionne d’ailleurs de façon similaire aux Planeswalkers, avec un système de points de loyauté qui, une fois accumulés, permettent de déclencher des effets particulièrement puissants en jeu.En plus de cet artefact inédit, l’extension introduit de nouvelles mécaniques :Le thème de la course étant central, on retrouve également des mécaniques existantes parfaitement adaptées, comme les artefacts véhicules avec leur capacité Pilotage, permettant de transformer ces artefacts en créatures en engageant d’autres créatures.Autre mécanique de retour, les Montures et le mot-clé Seller. Ces cartes permettent d’engager des créatures pour activer les effets de celles possédant Seller. Personnellement, j’adore cette mécanique.Comme toute nouvelle extension, Aetherdrift propose des traitements inédits qui raviront les collectionneurs :Enfin, les terrains en pleine illustration continuent de me combler. Cette fois, ils nous plongent dans l’univers des pilotes en pleine course, avec des illustrations dynamiques et immersives. C’est une idée géniale!L’extension met en scène dix écuries rivales, chacune associée à deux couleurs de mana :Chaque écurie bénéficiera de cartes au traitement sans bordure, qui permettront de nous plonger dans leurs univers.L’extension propose les produits habituels :Mais également deux nouveautés :Pour les decks Commander, on retrouve :L'extension est prévue pour le 14 février prochain, et je peux vous dire que j'ai sacrément hâte !