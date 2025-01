LostMagic, un RPG au tour par tour en 2D

Publié le Jeudi 23 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Old school

LostMagic est développé par Nokhook Entertainment et édité par Brightika Inc, soit un développeur et un éditeur indépendants, et sortira le 30 janvier prochain. Il est annoncé sur PC, sur Steam LostMagic est un jeu de rôle old-school en 2D, au tour par tour.Le jeu est jouable en coop, avec de nombreux donjons qui attendent jusqu'à 5 aventuriers. Il y a aussi des arènes PvP où les joueurs pourront se mesurer les uns aux autres. Chaque combattant commence sans arme ni équipement et doit faire son petit bonhomme de chemin au fil de ses victoires.Bien entendu, il y a plusieurs types de personnages proposés, de nombreuses armes, de nombreux objets, de nombreux équipements et tout un tas d'ennemis à butter. Même des lapins géants.