Super Technos World: River City & Arcade Classics annoncé sur PC, PS5 et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous en connaissez au moins un ?

Super Dodge Ball Arcade(1987 sur borne d'arcade) River City Renegade (1992 sur SNES) Kunio's Dodgeball Time, C'mon Guys! (1993 sur SNES) Downtown River City Baseball Story (1993 sur SNES) Kunio’s Oden (1994 sur SNES) XAIN'D SLEENA (1986 sur borne d'arcade) China Gate (1988 sur borne d'arcade) Shadow Force (1993 sur borne d'arcade) THE COMBATRIBES (1990 sur borne d'arcade) THE COMBATRIBES (1992 sur SNES) Sugoro Quest++ DICENICS (1994 sur SNES, uniquement en japonais) DunQuest (1995 sur SNES, uniquement en japonais)

Arc System Works vient d'annoncer une compilation de 12 jeux, classiques des salles d'arcade ou de la SNES, développés par Technos et regroupés sous le nom étrange, long et pas forcément vendeur de Super Technos World: River City & Arcade Classics. C'est prévu sur PC, PS5 et Nintendo Switch le 24 avril prochain.Les 12 jeux inclus sont :Avec deux jeux uniquement en japonais (sans compter le nombre de jeux inconnus au bataillon), l'intérêt de la compilation est clairement à mettre en doute. A voir, donc.