In the Lost Lands : le nouveau film adapté d'un roman de George R. R. Martin

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Nanar ou bon film d'action ?

Nanar ou bon film d'action ? La question peut se poser quand on sait que Paul W.S. Anderson est à la réalisation (je vous rappelle qu'on lui doit Resident Evil en 2002, Alien vs. Predator en 2004, Death Race en 2008, Resident Evil: Afterlife en 2010, Les Trois Mousquetaires en 2011, Resident Evil: Retribution en 2012, Pompéi en 2014 ou encore Resident Evil : Chapitre final en 2016) et qu'il met encore une fois sa femme, Milla Jovovich, en tête d'affiche.Elle sera accompagnée par Dave Bautista. Into the Lost Lands est l'adaptation d'un recueil de nouvelles signé George R. R. Martin (Game of Trone de fer).Dans un monde post-apocalyptique, on va suivre Alys, une sorcière, et son guide, Boyce, un vagabond, qui s'aventurent dans les contrées perdues dans le but de trouver un artefact capable de conférer un pouvoir immense à la reine Melange. Ils vont devoir affronter des démons et d'autres créatures tout au long de leur périple.Sortie le 5 mars au cinéma.