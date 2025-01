Vampire Dynasty change de nom pour Vampires: Bloodlord Rising

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau trailer en bonus

Toplitz Production rompt avec sa saga des jeux Dynasty (Medieval, Wild West, Sengoku...) pour renommer son Vampire Dynasty en Vampires: Bloodlord Rising.Il est toujours attendu en accès anticipé pour cette année sur PC, mais ce changement de nom accompagne une volonté de proposer un jeu plus travaillé, plus complet, plus beau, plus ambitieux.On reste toutefois sur le même scénario : lancer sa propre dynastie de Vampires dans la régioon fictive de Sangavia, située dans les Balkans. Vous incarnez Dragos, un ancien humain transformé en vampire. Vous allez tenter de vous imposer en maître en prenant le contrôle du pays.Vous devrez construire votre château, protéger vos descendants, combattre et bien entendu arracher des carotides avec les dents.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne :