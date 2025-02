- Once Upon a Puppet, un joli jeu de plateformes et d'ambiance

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Ma main dans ton fil

Once Upon a Puppet est développé par Flatter Than Earth et édité par Daedalic Entertainment. Le jeu est prévu pour cette année sur PC, sur Steam , mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. En tout cas, si vous voulez tester le jeu, une démo est téléchargeable sur PC.Vous allez découvrir l'histoire de Nieve, une petite main (littéralement) d'un monde de théâtre, bannie dans les Bassesplanches, ainsi que sa marionnette, Drev, avec qui elle partage un lien magique. Tous deux vont tenter de regagner les lumières des Planches et pour cela, vont faire revivre des histoires oubliées.Ce mélange de plateformes et de puzzles, qui se veut poétique, va vous entraîner dans une aventure peu ordinaire. On a hâte d'en voir plus.