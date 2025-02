Digimon Story Time Stranger annoncÃ© pour cette annÃ©e

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Ben il est où Pikachu ?

Bandai Namco Entertainment a annoncé la sortie pour cette année de Digimon Story Time Stranger sur PC, PS5 et Xbox Series, sans plus de précision.Le jeu vous entraîne dans l'exploration des liens qui unissent les humains et les Digimons, après l'effondrement du monde. Il s'agira d'un RPG avec des combats dynamiques au tour par tour.De nombreuses variétés de Digimon sont prévues, avec de nombreuses options de personnalisation et d'évolution.En attendant d'en savoir plus, une bande-annonce a été diffusée.