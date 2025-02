(TEST) Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

On va se la jouer médiévale

Je suis de ces joueurs optimistes qui, même quand ils n'ont pas aimé un jeu, veulent à tout prix laisser une seconde chance à ses suites. Un jour, je jouerai à un Monster Hunter ou à un jeu signé Kojima et je sais que j'y prendrai du plaisir. Enfin, pour Kojima, j'ai quand même un doute.Mais je suis un grand adepte, vidéoludiquement parlant, de la seconde chance.C'est pourquoi, même si je n'ai pas accroché - du tout - à Kingdom Come: Deliverance, tout en lui reconnaissant certaines qualités, j'ai voulu absolument tester cette suite. C'est aussi l'occasion de voir si les développeurs ont tenu compte des remarques de leur communauté.Je vous spoile la fin direct : ici, la réponse est non.