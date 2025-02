Onimusha: Way of the Sword dévoile son héros

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Figure légendaire

Annoncé en décembre dernier, Onimusha: Way of the Sword sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est signé Capcom et il vous plonge dans un Japon médiéval fantastique où des samouraïs combattent contre des démons.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle montre le héros du jeu, Miyamoto Musashi, figure légendaire de l'histoire japonaise.C'est lui qui va revêtir le gantelet Oni, lui conférant la capacité à affronter des démons Genma.Entre folklore japonais de l'ère Sengoku et décors historiques, le jeu se déroule à Kyoto au début de la période Edo. La ville est infestée des démons Genma. Un samuraï qui a en sa possession le gantelet Oni débarque pour affronter ces créatures...Le visage de Musashi a été modelé d'après Toshiro Mifune, acteur japonais qui a incarné Musashi dans certains films de samouraïs.