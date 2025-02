Assassin's Creed Shadows : une nouvelle vidéo du jeu

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

RAY TRACING SÉLECTIF

MINIMUM

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 1080P à 30 IPS

Paramètres graphiques : Faibles

CPU : Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600

GPU : Nvidia® GeForce GTX™ 1070 8 Go/ AMD Radeon™ RX 5700 8 Go/ Intel® Arc™ A580 8 Go (ReBAR activé)

RECOMMANDÉ

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 1080P à 60 IPS

Paramètres graphiques : Élevés

CPU : Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

GPU : Nvidia® GeForce RTX™ 3060Ti 8 Go/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12 Go/ Intel® Arc™ B580 12 Go (ReBAR activé)

ENTHOUSIASTE

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 1440P à 60 IPS

Paramètres graphiques : Élevés

CPU : Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

GPU : Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 Go/ AMD Radeon™ RX 6700 XT 12 Go/ Intel® Arc™ B580 12 Go (ReBAR activé)

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 4K à 60 IPS

Paramètres graphiques : Élevés

CPU : Intel® Core™ i7 12700k/ AMD Ryzen™ 7 5800x3D

GPU : Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Ti Super 16 Go/ AMD Radeon™ RX 7900 XT 20 Go



RAY TRACING STANDARD

MINIMUM

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 1080P à 30 IPS

Paramètres graphiques : Élevés

CPU : Intel® Core™ i7 8700k/ AMD Ryzen™ 5 3600

GPU : Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 Go/ Nvidia® GeForce RTX™ 2070 8 Go/ Intel® Arc™ B580 12 Go (REBAR ON)

RECOMMANDÉ

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 1440P à 60 IPS

Paramètres graphiques : Élevés

CPU : Intel® Core™ i5 11600k/ AMD Ryzen™ 5 5600x

GPU : Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Super 12 Go/ AMD Radeon™ RX 7800 XT 16 Go



RAY TRACING ÉTENDU

ENTHOUSIASTE

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 1440P à 60 IPS

Paramètres graphiques : Ultra

CPU : Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D

NVIDIA® GEFORCE RTX™ 4080 16 Go

EXTRÊME

Résolution/IPS avec résolution dynamique et redimensionnement : 4K à 60 IPS

Paramètres graphiques : Ultra

CPU : Intel® Core™ Intel i7 13700k/ AMD Ryzen™ 7 7800x3D

GPU : Nvidia® GeForce RTX™ 4090 24 Go