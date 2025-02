Days Gone Remastered annoncé par Sony

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est pas forcément celui qu'on aurait choisi...

Lors de son State of Play d'hier soir, Sony a annoncé la sortie d'une version Remastered de son jeu Days Gone, pour le 25 avril prochain sur PS5.Sorti en 2019 sur PS4, puis ensuite sur PC, le jeu Days Gone vous met dans la peau de Deacon St John, qui tente de survivre, à cheval sur sa moto, dans un monde infesté de zombies. Ces derniers se déplacent en hordes gigantesques, qu'il faudra quand même éviter parce que, bon, y'a des limites à ce à quoi vous pouvez survivre, quand même. On l'avait testé à l'époque et, entre nous, on avait été loin, très loin d'être convaincu par le jeu, bourré de défauts et doté d'un scénario calamtieux.Cette version PS5 ajoute du 4K, une compatibilité avec le mode DualSense, des fonctionnalités d'accessibilité (mode Contraste élevé, des paramètres affectant la vitesse du jeu, la narration de l’interface, les repères audio des objets rares, la reconfiguration des commandes, un curseur modifiant le champ de vision...), un mode speedrun, un mode arcade survie et un mode mort permanente...Le jeu est proposé à 10 € si vous aviez la version PS4 et à 49,99 € sinon.