Captain America: Brave New World, la critique du film

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un Captain America noir dans l'Amérique de Trump...

Dans une Amérique qui se radicalise et se tourne vers l'extrême-droite, dans une Amérique qui se tourne de plus en plus vers une idéologie de suprémaciste blanc, voici donc le nouveau film Captain America. Avec un noir dans le rôle du Super-Héros qui représente l'Amérique, le patriotisme et la défense des valeurs américaines.L'idée, déjà, est drôle compte tenu des événements qui secouent actuellement le pays.Et c'est une nouvelle fois notre spécialiste du MCU, Sylvain, qui est allé voir le film en avant-première. Avec son t-shirt "Fuck Trump" sur le dos.Et son slip "Fuck Black Widow", mais pour d'autres raisons.