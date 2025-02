PGA Tour 2K25 montre son mode multi et ses tournois

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le jeu qui fait son trou

EA Sports a sorti une nouvelle vidéo Developer Diary pour son PGA Tour 2K25. Au menu, le multijoueur, avec des affrontements en 1 contre 1 comme le Stroke Play, le Stableford, le Skins et les matchs en 1v1 ; les affrontements en 2 contre 2 comme le Four Ball, l'Alternate Shot, le Scramble et le Divot Derby ; le retour du matchmacking et des tours classés.Les compétitions sont aussi au coeur de cette nouvelle vidéo.Pour rappel, PGA Tour 2K25 sort le 28 février. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous pourrez y retrouver Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, ainsi que Rose Zhang, dans des tournois comme le PGA Championship à Quail Hollow, l'U.S. Open à Oakmont Country Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach ou le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass, pour ne citer qu'eux.