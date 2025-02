Publié le Mercredi 12 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le test arrive sous peu

Fiiraxis et 2K Games ont donc sorti leur nouvel opus de la célèbre franchise de 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate), ou si vous préférez, ce mélange de stratégie et de gestion économique, militaire, culturelle et scientifique.Sid Meier's Civilization VII est sorti sur PC, ce qui est normal, mais aussi sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ce qui est plus inhabituel.Comme dans tout jeu de ce genre, vous allez y diriger un Empire et tenter de vous développer, culturellement, scientifiquement et militairement, dans le but de dominer le monde. Vous incarnerez un dirigeant historique, à choisir parmi les nombreux personnages disponibles, chacun doté de compétences spéciales.Le test est en cours et arrive bien vite.