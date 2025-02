Rise of Industry 2 : gestion et commerce sur PC, Xbox et PlayStation

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Appelez-moi Elon

Rise of Industry 2 est un jeu développé par SomaSim et édité par Kasedo Games. Il est annoncé pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo débarque sur PC, sur Steam, plus tard dans le mois.Dans cette suite du jeu de gestion et de construction, vous allez devoir faire prospérer votre entreprise en construisant divers bâtiments et infrastructures, et en produisant des marchandises.Vous pourrez créer différents types de complexes spécialisés, comme des complexes de logistique (pour la distribution et le transport de produits) ou des complexes de production dans lesquels vous pourrez regrouper vos usines et établir une chaîne de production plus efficace.Bref, étudiez le marché, faites les bons choix, mais surtout, faites de la thune.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :