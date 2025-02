War Robots: Frontiers annoncé pour le 4 mars

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Juste après les vacances

Suite de War Robots, sorti en 2014 sur mobile et PC, le jeu War Robots: Frontiers sortira en version finale le 4 mars, après deux années d'accès anticipé sur PC.On vous rappelle que le jeu est développé par le studio Pixonic et édité par MY.GAMES.Il vous entraîne à la découverte d'événements qui se déroulent 200 ans après le premier épisode de War Robots. Vous allez devoir construire votre mecha dans un hangar, chaque pièce lui conférant des capacités spéciales, et vous allez ensuite le tester en combat. Le jeu se déroule par équipes de 6 joueurs, qui vont contrôler leur mecha sur un champ de bataille d'un système planétaire récemment découvert.Trois megacorporations s'y affrontent. A vous de chosiir votre camp. Vous pourrez stocker 5 machines dans votre hangar et les personnaliser à l'aide de plus de 60 pièces d'équipement, plus de 20 armes et 3 châssis.