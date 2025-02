Ruffy and the Riverside : jouez à la démo

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Sympatoche ?

Ruffy and the Riverside est un jeu d'action-plateforme développé par Zockrates Laboratories et édité par Phiphen Games, qui sortira prochainement sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Si vous voulez déjà y jeter un coup d'oeil et le tester, une démo est disponible sur PC, sur Steam Le jeu est entièrement dessiné à la main, et il va vous permettre d'incarner Ruffy, un p'tit bonhomme 2D qui évolue dans un monde 3D. Son but est d'empêcher Groll le maléfique de détruire le Noyau du monde et lâcher le chaos sur Riverside, où vit notre héros.Aidé par Pip l'abeille, Sir Eddler la taupe et Silya la tortue, Ruffy va pouvoir utiliser son super-pouvoir, le pouvoir du Troc, qui permet copuer les textures, transformer les objets (une pierre en bois par exemple, pour faire un bâteau) et débloquer de nouveaux passages vers de nouvelles régions. 7 vous attendent, avec chacune ses particularités.