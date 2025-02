PS5 : Un nouveau State of Play ce soir à 23h

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Prévoyez le pop corn

Si vous voulez découvrir les prochaines sorties PlayStation, sachez que ce soir, à 23h, un State of Play sera proposé par Sony.Pendant plus de 40 minutes, vous partagerez un petit moment en compagnie des développeurs, qui présenteront leurs jeux et vous feront voir gameplay et bandes-annonces.Pas d'info supplémentaire sur les jeux montrés, juste que ce sera "des infos et des mises à jour au sujet de grands jeux disponibles prochainement sur PS5."A voir sur Youtube Ou à avoir sur Twitch Le State of Play sera proposé en japonais ou en anglais uniquement.