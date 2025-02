- Wakfu : grosse mise à jour L'île des Brumes et arrivée du perso Nox

Publié le Mercredi 12 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Nox, Nox, Nox... qui est là ?

Ankama Games a annoncé l'arrivée d'une grosse mise à jour (la plus importante depuis le lancement du jeu) pour Wakfu. Elle s'intitule L'île des Brumes et, comme son nom l'indique, vous emmène dans une nouvelle zone à explorer.Il s'agit de la mise à jour 1.86.Une île entière est à découvrir, avec 6 territoires et 6 donjons. Elle s'adresse aux personnages de niveau 230 à 245. La quête pour trouver cette île est d'ailleurs disponible à partir du niveau 230. Vous devrez au préalable avoir déjà accompli les quêtes de l’Eliocalypse et la Shukrute pour bien comprendre les événements qui s'y déroulent.Le niveau max est, donc, porté à 245.Un nouveau personnage, Nox, débarque en même temps. en qualité de boss ultime de cette nouvelle zone. Il ne sera disponible qu'à partir de la mise à jour 1.87, mais les framents de la clef qui permettra d'aller l'affronter peuvent déjà être trouvés.