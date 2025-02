Exoborne : le Playtest est en cours

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il n'est pas trop tard pour y participer

On vous rappelle que le jeu Exoborne est en playtest depuis hier et qu'il le sera jusqu'au 17 février à 14h. Pour y participer, il faut s'inscrire sur la page Steam du jeu (c'est encore possible). C'est gratuit.Le jeu se déroule dans le sud-est dans USA, ravagé après l'effondrement de l'humanité. La Terre est désormais devenue un lieu hostile. Vous incarnez des Reborn, survivants aux capacités hors du commun, améliorés grâce à des implants permettant d'utiliser des Exo-Rigs, de puissants exosquelettes. Votre but est de piller les zones, y récupérer des butins et atteindre le point d'extraction pour en sortir. Bien entendu, l'endroit est infesté d'ennemis.Signé du développeur Sharkmob et édité par Level Infinite, le jeu Exoborne est un shooter tactique en multijoueur et en monde ouvert.