Elden Ring : Nightreign annoncé pour le 30 mai

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

FromSoftware a annoncé la date de sortie de son Elden Ring: Nightreign. Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5 le 30 mai prochain.Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Trois versions sont proposées : édition standard, édition Deluxe et édition Collector (disponible uniquement en version physique). L'édition Deluxe inclus les futurs DLC, un artbook digital et la bande-son digitale. L'édition collector comprend tout le contenu de l'édition Deluxe, plus une statue de 28 cm représentant le rôdeur, un boîtier métal, un artbook physique de 40 pages et 8 cartes des nocturnes. Cette édition collector est proposée au prix de 199,99 €. L'édition standard, quant à elle, sera vendue 39,99 € et l'édition Deluxe, 54,99 €. Un heaume collector sera aussi disponible au prix de 189,99 €.Pour rappel, Elden Ring: Nightreign est un jeu de survie en coop qui se déroule dans l'univers d'Elden Ring. Jusqu'à 3 joueurs vont se réunir, durant un cycle de 3 jours et 3 nuits seulement, pour affronter le Seigneur Nocturne. Il pourra aussi être joué en solo. Le jeu devrait proposer différents types de personnages ayant chacun des compétences propres.