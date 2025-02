The Knightling, un jeu d'action-aventure rigolo

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bouclier à tout faire

Vous êtes l'apprenti du célèbre chevalier Sir Lionstone, puissant, vaillant, adulé par tout le royaume. Et vous êtes loin d'avoir sa superbe... Mais quand il disparaît, vous n'écoutez que votre courage. Armé de votre... euh... bouclier, vous partez à l'aventure dans l'espoir de le retrouver.Oui mais avec un bouclier, on peut faire plein de choses : le lancer, glisser dessus, s'en servir de parachute (si, si)...The Knightling est un jeu d'action-aventure à l'humour omniprésent, qui sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu est signé Twirlbound et édité par Saber Interactive. Ça a l'air sympa, alors on vous propose de jouer à la démo, disponible sur PC, via Steam