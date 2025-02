Cosminers, un jeu de mineur galactique

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Au ciel, c'étaient les corons

Développé par le studio indépendant Gravity Rifters, Cosminers est un jeu dans lequel vous allez incarner un mineur dont le but est de récupérer des ressources sur des planètes aliens.Il vous faudra récupérer du minerai et, ensuite, l'utiliser pour construire des outils, des armes, mais aussi pour construire votre base. Attention, la nuit, des monstres peuvent vous attaquer. Vous devrez alors vous défendre.D'exploration en découvertes, vous pourrez même ajouter de nouveaux modules, de nouvelles technologies et acquérir de nouvelles capacités pour être plus performant.Le jeu est attendu pour le début 2026, sur PC, sur Steam . Il se joue en coop jusqu'à 4 joueurs.