Directive 8020, un nouveau jeu d'horreur signé Supermassive Games

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va être bon

Spécialistes des jeux d'horreur, puisqu'on leur doit notamment Until Dawn ou The Quarry, les développeurs de Supermassive Games ont dévoilé leur prochain jeu : Directive 8020.Prévu pour le 2 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu raconte l'histoire des astronautes du Cassiopée. Quand le vaisseau s'écrase sur la planète Tau Ceti f, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls...Et rapidement, ils vont se rendre compte d'une chose : ils vont non seulement se battre pour survivre, mais aussi pour la survie de toutes les personnes sur Terre... Pire... l'un de vos compagnons est forcément un traître. Mais qui ?Le jeu met en scène l'actrice Lashana Lynch (Bob Marley, The Woman King...). Et dites-vous qu'on n'est pas dans l'espace : tout le monde vous entendra crier.