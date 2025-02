Lost Soul Aside annoncé pour le 20 mai sur PC et PS5

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Mon ami le dragon

Nouveau JRPG signé Ultizero Games, Lost Soul Aside est annoncé pour le 20 mai sur PC et PS5. Le jeu a été présenté lors du State of Play de PlayStation, hier soir, et a dévoilé quelques infos et une nouvelle bande-annonce.Vous y découvrirez l'histoire de Kaser, un homme en quête de rédemption, qui va se découvrir une soeur. Alors que le monde est mis à mal par des envahisseurs, Kaser va s'ériger en défenseur de l'humanité.Le jeu promet un gameplay nerveux, avec une personnalisation de l'équipement permettant d'enchaîner des combos et mettre en place des tactiques avec Arena en soutien, Arena étant une sorte de dragon qui accompagne le personnage principal. Les développeurs promettent aussi une narration forte et à rebondissemernts.