Dreams of Another, un jeu halluciné sur PS5

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Non mais on rêve...

Dreams of Another est un jeu développe par le studio japonais Q-Games. Il sortira cette année, sur PS5 et sur PS VR2. C'est un jeu d'aventure, mais aussi un shoot d'un nouveau genre : tirer ne détruit pas, mais construit.Le jeu est basé sur le thème philosophique de "Pas de création sans destruction" et vous allez, en tirant avec votre arme, créer le monde qui vous entoure. Un monde de rêves étranges.En qualité d'homme en pyjama, vous allez rencontrer des personnages plus étranges les uns que les autres et découvrir une histoire poétique, présentant des faits et des choses sous un éclairage nouveau, loin des perspectives conventionnelles imposées par les normes sociétales.Oui, bon, cherchez pas. Regardez, plutôt :