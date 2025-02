Borderlands 4 annoncé pour le 23 septembre

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

L'automne sera chaud

Plus d'action, plus d'armes, plus d'ennemis, un arbre de compétences plus fourni permettant une personnalisation encore plus forte, de nouvelles mécaniques de déplacement... Borderlands 4 sera "Plus" que les précédents opus.Et bien on sait maintenant pour quand il faut attendre pour découvrir la nouvelle planète, Kairos. Ce sera pour le 23 septembre prochain. Le jeu sortira, on vous le rappelle, sur PC, Xbox Series et PS5.Une nouvelle bande-annonce a été publiée, montrant du gameplay - et donc les nouveaux graphismes, bien plus détaillés - gameplay qui sera intégralement détaillé prochainement (au printemps) dans un futur State of Play de PlayStation.Ça va être sanglant.