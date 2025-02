Monster Hunter Wilds s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Vous allez découvrir plein de nouvelles choses

Monster Hunter Wilds sort prochainement. Il est toujours attendu pour le 28 février prochain sur PC, Xbox Series et PS5. Et c'est toujours un jeu signé Capcom.Et c'est toujours un jeu dans lequel vous allez incarner un chasseur qui va aller tabasser du gros dragon, ou plutôt du monstre énorme, à rouler-bouler comme un fou autour de la bête en lui collant des petits coups sournois, avant d'en découper un morceau pour le faire trop cuire sur son feu de camp et que ce soit imbouffable.Alors je dis ce que je veux et je vous merde. Chacun sa vision de la licence. Parfaitement.En attendant, Capcom a donc dévoilé une nouvelle bande-annonce qui montre le Jin Dahaad, cousin du Levi's, qui est un gros prédateur des Falaises de Glace. Vous découvrirez aussi le Rathalos, un autre monstre, aérien, que vous prendrez aussi plaisir à poutrer. Vous y verrez aussi des vieilles habillées comme des chamanes bourréées, des pandas avec des chapeaux qui leur tombe sur les yeux et leur donne des airs de bites, des chats à chapka.Bref.