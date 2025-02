Sancticide : le hack'n slash apocalyptique est sorti

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Massacre à la gloire de Dieu

Sancticide est un hack'n slash qui se déroule dans un monde apocalyptique. Alors que l'humanité vit ses derniers jours, voire ses dernières heures, Dieu vous a envoyé sur Terre pour éradiquer le mal et le péché qui ont corrompu le coeur des humains. Vous êtes Ezechiel. Et vous allez jouer du glaive.Développé par Red Square Games, Sancticide vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam . Le jeu s'inspire des légendes slaves mais aussi de Komornik, le livre de Michal Golkowski, très populaire... en Europe de l'est.Il s'agit d'un jeu d'action en vue extérieure, dans lequel vous aurez non seulement des armes au corps à corps et des armes à distance, mais aussi le pouvoir de manipuler l'espace, celui de télékinésie ou de destruction d'objets...