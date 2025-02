MindsEye, un nouveau thriller cinématographique

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

On se fait un shoot ?

Développé par Build A Rocket Boy et édité par IOI Partners, le jeu MindsEye est un thriller cinématographique qui est annoncé pour cet été, sur PC, Xbox et PlayStation.Le jeu veut proposer, dixit les développeurs, une aventure solo basée sur une narration forte.Vous allez découvrir l'histoire de Jacob Diaz, équipé d'un implatn neuronal, le MindsEye, qui lui laisse des flashbacks décousus, souvenirs de ses années dans l'armée, mais dont il n'a aucun souvenir. Jacob va tenter de découvrir la varité, dans un monde SF où l'IA est omniprésente et où les multinationales de la Tech dirigent le monde. Un monde au bord de l'effondrement.Comme maintenant ?