Split Fiction : découvrez les personnages du nouveau jeu signé Elecxtronic Arts

Publié le Jeudi 13 février 2025 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

A deux, c'est mieux

Split Fiction est un jeu d’action-aventure en coop et en écran partagé dans lequel les joueurs pourront voyager entre deux univers, l’un SF et l’autre Fantasy. Edité par Electronic Arts, il est surtout développé par Hazelight Studios, les créateurs de It Takes Two. Autant dire qu'on l'attend de pied ferme.Il sortira le 6 mars 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store et EA app au prix de 49,99 €.Le jeu raconte l'histoire de Mio et Zoé. Chacune est la spécialiste d'un des deux univers. Toutes deux ont été capturées par une machine destinée à leur voler leurs idées. Elles se voient piégées dans leurs propres histoires, puisqu'elles inventent des mondes, des univers, des aventures...Une nouvelle vidéo a été diffusée. Elle en dit plus sur chaque protagoniste. Mio est une auteure de science-fiction et Zoé, une écrivaine de fantasy.Faut vite que je me trouve une copine pour jouer.