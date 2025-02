Metal Eden, un nouveau FPS signé Deep Silver

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Tire et saute

Nouveau FPS signé Reikon Gamers, à qui l'on doit le jeu Ruiner, Metal Eden sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 6 mai prochain.Le jeu vous entraîne dans un univers SF, dans lequel l'humanité a abandonné son corps pour transférer sa conscience dans les machines. Vous incarnez Aska, un androïde Hyper Unit, à savoir une machine surpuissante, et allez être plongé dans une guerre cybernétique dont le but est la possession de l'âme d'une colonie humaine disparue, conservée dans des Cores cybernétiques.Au fil des 8 mmissions que proposera le jeu, vous pourrez améliorer votre arsenal, votre corps aussi, pour être plus performant et résistant.Plus qu'un simple FPS, le jeu s'offre aussi des éléments de parkour.