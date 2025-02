Darwin’s Paradox!, un nouveau jeu de plateforme et d’action-aventure français

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un amour de tentacule

Nouveau jeu de plateforme et d’action-aventure français, Darwin's Paradox est développé par le studio parisien ZDT Studio et sera édité par Konami.Le jeu raconte l'histoire de Darwin, une pieuvre qui veut s'infiltrer dans les installations de Ufood Inc. A l'aide de ses ventouses, mais aussi de ses jets d'encre, elle va devoir faire preuve de furtivité.Il faudra faire attention aux rats, au personnel et aux mouettes. Entre autres.Le jeu sortira, à une date encore inconnue, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. On vous laisse découvrir la bande-annonce.