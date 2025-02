Blue Prince annoncÃ© aussi sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Une démo est dispo

Mélange de stratégie, de puzzles, d'exploration et d'enquête, Blue Prince est un jeu en vue subjective développé par Dogubomb et édité par Raw Fury. Annoncé sur PC pour ce printemps, le jeu propose d'ailleurs une démo sur sa page Steam , si vous voulez le tester avant sa sortie.On vient également d'apprendre que Blue Prince sortira aussi sur PS5 et Xbox Series.Le jeu vous emmène à Mont Holly, un étrange manoir dont les pièce ne cessent de changer de place. Non seulement elles bougent, mais vous pouvez aussi décider d'en ajouter grâce aux outils que vous allez trouver sur place...Au fil de votre exploration, vous allez découvrir de plus en plus de pièces, de plus en plus de secrets et vous devrez essayer d'atteindre, enfin, la chambre 46 où tout sera révélé...