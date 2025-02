Inspector Schmidt - The Ebbing, entre enquÃªte et jeu de rÃ´le

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Enquête à la teutonne

Inspector Schmidt - The Ebbing est un jeu développé par Active Fungus Stuidios qui est annoncé pour le 7 avril prochain sur PC, via Steam Il s'agit d'un mélange d'enquêtes et de jeu de rôle. Vous allez être transporté en 1870, sur la côte allemande de la mer du Nord, dans le petit village de Havstedt. Alors que Bente Hensen vient de mourir, vous allez mener votre enquête pour comprendre pourquoi cette disparition est entourée de mystères. Sans parler des étranges signaux télégraphiques qui arrivent ou les symboles ésotériques qui apparaissent un peu partout...Il vous faudra fouiller, interroger les villageois... et tenter de révéler les secrets les plus sombres de chacun.Une démo est disponible, si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.