WWE 2K25 dÃ©voile The Island, un nouveau mode de jeu Ã  base de quÃªtes

Publié le Vendredi 14 février 2025 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Vivement la montée des eaux

Hero HQ est une forteresse lumineuse dans lequel on retrouvera les « gentils » de la WWE. Elle est attaquée par les méchants, bien décidés à prendre le pouvoir sur The Island.

The Arcade of Tomorrow met en avant la technologique, la tradition et l'innovation, le tout mâtiné de pop-culture.

The Temple of the Ancestors met à l'honneur la culture Lucha Libre;

The Deadlands vous plonge dans le surnaturel, avec un cimetière et une mystérieuse cathédrale.

WWE 2K25 est toujours attendu pour le 14 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit toujours d'un jeu de catch, regroupant les stars du moment mais aussi les stars d'hier.La preuve, on retrouvera des combattants tels que John Cena, Rhea Ripley, The Rock, « Rowdy » Roddy Piper, CM Punk, « Stone Cold » Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior ou Trish Stratus.Dans une nouvelle vidéo, 2K Games a dévoilé The Island. Une sorte de nouveau mode de jeu dans lequel les joueurs pourront évoluer, remplir des défis, réaliser des quêtes. Quatre quartiers le composent :En final de chaque zone, une arène avec des défis et des quêtes à remplir durant les matchs.