- Chip'n Clawz vs. The Brainioids débarque avec un trop plein d’action

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Stratégie énergique

Le créateur des X-Com, Julian Gollop, revient avec une nouvelle licence haute en couleur. Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids. Encore un jeu de stratégie mais avec, cette fois, une grosse dose d’action à la troisième personne. Les studio Snapshot Games table sur ce RTS pour imposer son style très nerveux comme vous pouvez le constater dans le trailer ci-dessous.



Prévu sur PC, PS5 et Xbox dans le courant du printemps, Chip’n Clawz propose un mode coop local ainsi que du PVP, le tout enroulé dans un univers cartoonesque et un gameplay qui se veut plus accessible pour les débutants. De quoi intéresser les familles. Si le pitch vous intéresse, sachez que vous pourrez essayer le titre en démo dès le 24 février et jusqu’au 3 mars pendant le Steam Next Fest.