- Unbroken fait couler du sang en Early Access

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Entretenez votre sauvagerie

Outre le style rétro du plus bel effet, ce sont les projections de sang volumétriques qui ont fait de l’œil à Cedric. Et quand il a appris qu’on pouvait trouer ses ennemis avec nos armes et voir à travers les corps, il m’a harcelé pour que je passe immédiatement la news : Unbroken vient de paraître en Early Access.



Ce FPS se targue d’être un bâtard brutal de Superhot et Bloodborne mentalement instable, le tout inspiré par l’esprit dégueulasse de Tarantino. Un programme alléchant qui n’arrive pas à la hauteur des images contenues dans le trailer de lancement.