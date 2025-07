Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 12 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Un week-end bien sympa

Les jeux Two Point sont en soldes :

Two Point Museum: Explorer Edition

Two Point Museum

Two Point Museum: Découvertes fantastiques

Two Point Museum : Pack de mise à niveau Explorer

Two Point Hospital: Full Health Collection

Two Point Hospital

Two Point Hospital: Speedy Recovery

Two Point Hospital: Pebberley Island

Two Point Campus - Brainy Bundle

Two Point Campus

Two Point Campus: Medical School

Two Point Campus: Space Academy

SONIC X SHADOW GENERATIONS

Rally Mechanic Simulator

Panzer Corps 2

RimWorld

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition

Fresh Start Cleaning Simulator

NBA 2K25

Outer Wilds

Red Dead Redemption 2

MY LOVELY FAMILY TRILOGY

Promos sur la franchise Final Fantasy



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

FINAL FANTASY XVI

FINAL FANTASY I-VI Bundle

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

FINAL FANTASY XV EPISODE ARDYN COMPLETE EDITION

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

FINAL FANTASY IX

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION

FINAL FANTASY VIII - REMASTERED

FINAL FANTASY® XIII

FINAL FANTASY VII

FINAL FANTASY VI

FINAL FANTASY® XIII-2

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

LIGHTNING RETURNS™: FINAL FANTASY® XIII

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN - Deluxe Edition

FINAL FANTASY XVI Pass d'extension

FINAL FANTASY

WORLD OF FINAL FANTASY® COMPLETE EDITION

FINAL FANTASY VIII

Final Fantasy IV (3D Remake)

Final Fantasy III (3D Remake)

FINAL FANTASY V

FINAL FANTASY IV

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD

FINAL FANTASY II

FINAL FANTASY III

WORLD OF FINAL FANTASY®

FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN - Season Pass

FINAL FANTASY XVI « La complainte du ressac » (The rising tide)

FINAL FANTASY XV EPISODE ARDYN

FINAL FANTASY XVI « Les rémanences du ciel » (Echoes of the Fallen)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN - Deluxe Upgrade

WORLD OF FINAL FANTASY® MAXIMA Upgrade



Le week-end est chaud bouillant ! Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :