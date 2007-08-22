(TEST) Synology BeeStation Plus 8To

Publié le Mardi 26 août 2025 à 12:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Quand le Cloud s'invite chez vous

On a tous eu le même problème à un moment ou à un autre, un gros manque de stockage ! Alors oui, on peut se rabattre sur des clés USB par-ci, des disques durs externes par-là... MAIS, sur le long terme ce même problème revient ! Manque de stockage, nouvel achat de clé USB et disque dur, encore, et encore, ET ENCORE ! Et c'est vite le bazar si tu oublies ton disque dur ou ta clé USB. Je sais de quoi je parle, J'EN AI FAIT LES FRAIS ! Tu te retrouves comme un con en plein milieu d'un projet de 2 semaines et tu peux même pas travailler à cause d'un oubli, TU PARLES D'UNE VIE !Hormis le fait d'oublier, le partage de document peu vite être pénible avec une clé ou un disque dur. Exemble : vous êtes en plein travail de groupe et chacun s'occupe de sa partie. Mais faut bien tout mettre en commun à la fin ! Et si l'un des membres d'équipe n'est pas disponible pour transmettre sa partie ou qu'il a oublié de prendre son disque dur avec lui, C'EST LA MERDE ! D'où l'intérêt d'avoir un cloud partagé. C'est simple d'utilisation, tout le monde peut y avoir accès à tout moment et surtout, UN CLOUD NE S'OUBLIE PAS ! Oui, j'ai un léger trauma avec les oublis de matériel.Enfin bref. Un cloud, c'est bien ! Si comme moi t'en as marre des oublis et du manque de stockage, lis ce test, ça pourrait t'intéresser.