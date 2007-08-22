(TEST) Cthulhu The Cosmic Abyss (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 21 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

De bonnes idées gâchées stupidement

Les Grands Anciens, je connais bien. Je n'irais pas jusqu'à dire que ce sont mes potes, mais j'ai suffisamment mangé de parties de l'Appel de Cthulhu que je maîtrise bien.La preuve, j'ai adopté un bébé chien de Tindalos, que j'ai appelé "Bisounours".Et puis je lis parfaitement le R'lyehien. Et je peux vous dire que lire le Necronomicon en v.o., tout le monde n'est pas capable de le faire.Alors oui, ma santé mentale a foutu le camp depuis longtemps. Mais, hé, on fait avec.Bref, Cthulhu, je maîtrise.Ça ne veut pas dire que je valide tout ce qui sort...