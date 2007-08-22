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PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 10:30:00 par Walid Hamadi
Atari lance un gamepad pour sa Gamestation Go
Quand le passÃ© colle aux doigts
Et comme à l’époque, le dit-accessoire n’a pas l’air d’avoir choisi la voie de l’ergonomie : gros pavé rectangulaire assez épais, il ne comporte même pas d’excroissance qui pourrait servir de poignées comme pour le support des joycons Switch par exemple. Néanmoins, il a le mérite de proposer tous les contrôles atypiques qui ont fait la renommée des consoles Atari. Un pad numérique, un bouton-roulette horizontal et même une petite trackball, l’idéal pour ne jamais être frustré par le gameplay des softs de l’époque.
La manette sans fil a une portée de 9 mètres environ, une autonomie de 12 heures, des touches de tranche, un rétro-éclairage global et il est possible d’en connecter deux par machine, pour ceux qui ont des amis qui les aiment vraiment. Le pad sort en ce moment même, pour 59,99 €.
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