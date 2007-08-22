SNK célèbre le 30e anniversaire de Metal Slug avec un projet annoncé !

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Publié le Mercredi 22 avril 2026 à 09:30:00 par Inès Pouille

 

SNK célèbre le 30e anniversaire de Metal Slug avec un projet annoncé !

Et ce, en grande fanfare !

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Le 19 avril 1996 sortait le tout premier Metal Slug du nom.
Eh oui, j'espère que tous les millenials qui me lisent prendront un coup de vieux en apprenant cette news !
Metal Slug a 30 ans, et un anniversaire de cette ampleur mérite bien d'être fêté.

A ce titre, SNK a révélé un nouveau site spécial dédié à l'événement, ainsi que de nouveaux réseaux sociaux pour promouvoir la série de contenus festifs à venir au cours des prochains mois.

www.snk-corp.co.jp/us/anniversary/metalslug30th/

Ainsi, un compte X japonais et anglais ont été créés. Une vidéo rétrospective de la série a également été publié, mettant en avant un historique riche et plein de potentiel encore à développer !


x.com/MetalSlug_JP

SNK vous invite ainsi à rester à l'écoute de ces nouveaux médias pour être informés de prochaines annonces à propos de la série ! 

x.com/MetalSlug_EN

 

 
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