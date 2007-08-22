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PubliÃ© le Mercredi 22 avril 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
Splatoon Raiders dÃ©barque le 23 juillet en exclusivitÃ© sur Nintendo Swith 2
Bonne ou mauvaise surprise ?Nintendo a annoncé la sortie d'un tout nouveau jeu Splatoon, baptisé Splatoon Raiders, à paraître en exclusivité sur Nintendo Switch, le 23 juillet prochain.
Petite particularité du jeu : il sera uniquement solo.
Un jeu d'action, de shoot, dans lequel vous incarnez un mécano. Direction le mystérieux archipel Spirhalite. Au menu, personnalisation du personnage, de nombreuses armes à disposition, des gadgets et bien entendu, les ennemis salmonoïdes par centaines, à combattre.
Durant votre aventure, vous croiserez la route d'Angie, de Pasquale et de Raimi, le trio de musiciens du groupe de musique Tridenfer.
Un jeu solo... de quoi rendre très sceptiques les fans de la saga...
On vous rassure, du moins un peu, le jeu sera jouable à 4 en coop.
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