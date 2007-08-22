- Top Gun fête ses 40 ans au cinéma

Publié le Mercredi 22 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Inutile. Donc indispensable.

Pour fêter les 40 ans du film Top Gun, le film ressort au cinema, notamment en IMAX, 4DX et Ice Immersive. Le film ressort du 13 au 19 mai uniquement.Bien évidemment, l'occasion étant trop belle, sa suite sort également : Top Gun Maverick.Et sinon, Tom Cruise a annoncé la mise en chantier d'un troisième épisode.Pour rappel, le film avait cartonné lors de sa sortie : 357 millions de dollars au box office pour un budget de 15 millions...Alors bon, on se dit que ça ne sert à rien. Que c'est n'importe quoi. Qu'il y a mieux à faire... mais bon, on va quand même y aller, hein !